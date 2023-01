CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Opportunità Sirigu, con Ranieri c’è anche Nainggolan

Calciomercato Cagliari news, ritornano Ranieri e Radja Nainggolan

La stagione del Cagliari non sta proseguendo come i dirigenti si erano immaginati a inizio anno e per risollevare le sorti della squadra si sta valutando di effettuare qualche movimento nel corso di questa sessione di calciomercato invernale appena cominciata. Proprio per questa ragione, nei giorni scorsi è stato ufficializzato il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, tecnico che aveva già allenato i rossoblu per tre anni alla fine degli anni ottanta.

Il fatto di poter contare su un elemento di caratura internazionale come Ranieri consentirebbe al Cagliari di avere un appeal maggiore pure per quanto concerne l’approdo di calciatori importanti ed in questo senso si collocherebbe un altro grande ritorno come quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista pare essere ormai prossimo alla risoluzione del suo contratto con l’Anversa ed arriverebbere a potenziare una compagine che ha bisogno di qualità per poter pensare di puntare alla promozione.

Calciomercato Cagliari news, portare Sirigu nella sua Sardegna

Detto di queste due operazioni, c’è un’altra ipotesi che aumenta l’entusiasmo tra i tifosi del Cagliari per questa finestra di calciomercato. Stando ai rumors infatti i rossoblu avrebbero intenzione di aggiudicarsi Salvatore Sirigu per la porta puntando forte sul fatto di potergli offrire la possibilità di giocare per una squadra della regione in cui è nato, cosa questa che non è mai accaduta prima essendo passato dalle giovanili di Venezia e Palermo prima di diventare professionista a tutti gli effetti. Sotto contratto col Napoli, dove mister Spalletti lo tratterrebbe volentieri, per Sirigu si registra anche la forte concorrenza rappresentata dalla Reggina di Inzaghi che mette sul piatto un contratto da 18 mesi ed il posto da titolare.

