CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Piccoli o Tsadjout in attacco, incontro per Colley

Il Cagliari vuole fare le cose in grande ed i nomi non mancano di certo sul taccuino dei dirigenti per questi giorni finali di calciomercato invernale. Per quanto concerne il reparto arretrato i rossoblu avrebbero avuto un incontro con la Sampdoria per Omar Colley con il presidente Giulini a muoversi in prima fila secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio ed ora si attende una risposta da parte del difensore che ritroverebbe il tecnico Claudio Ranieri.

Passando invece al reparto offensivo secondo La Gazzetta dello Sport i sardi potrebbero cercare di aggiudicarsi uno tra Roberto Piccoli dell’Atalanta, oggi in prestito all’Hellas Verona, e Frank Tsadjout della Cremonese.

Il Cagliari punta alla promozione in Serie A ed in questa finestra di calciomercato sta guardando molto nel massimo campionato in cerca di rinforzi utili per effettuare il salto di categoria. I sardi avrebbero sondato il terreno con il Monza per due calciatori, ovvero Mattia Valoti e José Machin. Più probabile che gli isolani riescano ad arrivare al secondo piuttosto che al numero 10, definito recentemente da mister Palladino come “un leader silenzioso”. In uscita invece resta in stand-by la possibile partenza di Nicolas Viola, non convocato da mister Ranieri ma sempre nel mirino della Reggina.

Infine, niente da fare per il ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Come spiegato da Sky Sport, il Ninja avrebbe deciso di accettare la corte della SPAL dove ritroverà in panchina l’ex compagno ai tempi della Roma Daniele De Rossi, ora allenatore. Il belga è atteso per le visite mediche a Ferrara nella giornata di lunedì.

