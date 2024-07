DIRETTA CAGLIARI COMO: DI NUOVO IN CAMPO GLI ISOLANI

La diretta Cagliari Como ci terrà compagnia a partire dalle ore 17:00 di giovedì 25 luglio: siamo a Chatillon dove si gioca questa prima di tre amichevoli che terranno impegnata la società isolana nel corso del suo ritiro in Valle d’Aosta, ma questo test è davvero importante perché si tratta di un test che riguarda un antipasto di Serie A, visto che il Como lo scorso maggio ha ottenuto la promozione diretta (arrivando secondo alle spalle del Parma) ed è così riuscito a tornare nella massima serie dopo 21 anni di assenza, ora con grandi ambizioni grazie a una proprietà davvero ricca e che nelle intenzioni vuole costruire una squadra di ottimo livello.

Nella diretta Cagliari Como si rivelano finalmente i lariani, mentre il Cagliari prima di partire per Chatillon ha svolto un’amichevole in famiglia contro la sua Primavera, vincendo 3-0 in quello che è stato un buon test anche se naturalmente da prendere con le pinze, come del resto sarà quello di oggi che pure potrebbe già dare maggior indicazioni sullo stato dell’arte delle due squadre. Non ci resta allora che attendere quello che succederà nella diretta Cagliari Como, mentre aspettiamo che l’interessante partita amichevole prenda il via proviamo a ragionare sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI CAGLIARI COMO IN STREAMING VIDEO TV

Una diretta tv di Cagliari Como in senso stretto non sarà disponibile, ma potrete in ogni caso assistere a questa amichevole del giorno: la società isolana infatti ha già fatto sapere che i prossimi test della squadra, incluso dunque quello di oggi, saranno forniti in diretta streaming video su YouTube. Dovrete quindi armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi ovviamente rivolgervi al canale ufficiale che il Cagliari mette a disposizione, consultabile e visitabile liberamente, su questa piattaforma.

DIRETTA CAGLIARI COMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nel provare a parlare della diretta Cagliari Como ci basiamo sull’elenco dei convocati: Davide Nicola punterà sul 3-5-2 nel quale in porta si alterneranno Scuffet e Radunovic, in difesa abbiamo soprattutto Hatzidiakos, il nuovo arrivato Luperto e Obert ma poi anche Wieteska, sulle fasce laterali a destra alternanza tra Zappa, Zortea e Di Pardo mentre dall’altra parte ci sono in particolar modo Augello e Azzi. Per quanto riguarda la zona centrale, Nicola dovrebbe ripartire da due certezze come Prati e Makoumbou; il terzo elemento potrebbe essere Razvan Marin che è reduce dagli ottimi Europei con la Romania e poi occhio a Jankto, centrocampo di livello che può contare anche su Nicolas Viola mentre in attacco manca ancora qualcosa, per ora se la giocano Lapadula, Pavoletti e Luvumbo.

Il Como ha appena ufficializzato Cesc Fabregas come nuovo allenatore, e come detto sogna in grande: in porta nella diretta Cagliari Como potremmo già vedere Pepe Reina (partirà uno degli altri tre), modulo 4-2-3-1 con l’ex Alberto Dossena a fare coppia centrale con Odenthal o Goldaniga, poi a destra Kovacic e a destra occhio al veterano spagnolo Alberto Moreno. In mezzo c’è attesa per il 2002 Braunoder, da vedere magari con Bellemo o Baselli; per quanto riguarda il reparto avanzato il lusso per il momento è Belotti, che sarà la prima punta con Strefezza, Kerrigan e Da Cunha ad alternarsi sugli esterni e Verdi che potrebbe fare il trequartista centrale, davanti al momento ci sono Alberto Cerri e Gabrielloni come alternative ma altri potrebbero arrivare.