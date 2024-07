DIRETTA CAGLIARI OLBIA/ Video streaming tv: c’è un solo precedente ufficiale (oggi 21 luglio 2024)

DIRETTA CAGLIARI OLBIA: I PRECEDENTI

Una cosa interessante che possiamo citare per quanto riguarda la diretta di Cagliari Olbia è che questa amichevole si è giocata più volte nel corso degli anni recenti, ne ricordiamo una che era terminata 3-1 in favore dei rossoblu nel 2015 e poi ancora incroci nel 2017, 2018 (nel corso della pausa della Serie A per le nazionali) e 2021, qui il punteggio più largo a favore del Cagliari che aveva vinto 3-0, mentre l’anno scorso il 2-0 a favore della squadra allenata da Claudio Ranieri era stato sancito dai gol di Christos Kourfalidis e Gaston Pereiro.

Diretta/ Cagliari Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): tris e buona prima per Nicola (19 luglio 2024)

Tuttavia la diretta di Cagliari Olbia ha anche un precedente ufficiale, soltanto uno: per trovarlo dobbiamo tornare indietro di ben 85 anni, era infatti il 10 settembre 1939 e le due squadre sarde si erano affrontate nel secondo turno di Coppa Italia, che anche in quell’epoca storica prevedeva una gara secca. Era finita con un clamoroso 9-0 in favore del Cagliari: Giovacchino Magherini e Giovanni Pisano avevano realizzato una tripletta a testa, gli altri gol rossoblu erano stati segnati da Giorgio Serra, Efisio Orani e Roberto Renza. Naturalmente è un precedente troppo lontano nel tempo perché possa essere indicativo, ma per come era andato è decisamente interessante ripercorrerlo nel parlare dell’amichevole di oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Atalanta / Controsorpasso della Fiorentina per Zaniolo. Tanti i nomi in uscita (28 giugno 2024)

DIRETTA CAGLIARI OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, per quelle che sono le indicazioni arrivate fino a questo momento non avrete a disposizione una diretta tv di Cagliari Olbia: l’amichevole tra le due squadre sarde non sarà dunque fornita sui canali della nostra televisione e non dovrebbe essere garantito nemmeno un servizio di diretta streaming video. Saranno comunque gli account social ufficiali delle due società a informare sull’andamento del match e lo stato di forma delle squadre, consigliamo in particolar modo la consultazione degli account di Facebook e X, cioè il vecchio Twitter.

Video/ Cagliari Fiorentina (2-3) gol e highlights: partita da pazzi! (Serie A, 23 maggio 2024)

CAGLIARI OLBIA: UN DERBY PER I ROSSOBLU!

Siamo arrivati a un’altra interessante amichevole che è la diretta di Cagliari Olbia, partita che verrà disputata alle ore 20:00 di domenica 21 luglio presso il Bruno Nespoli, casa della squadra in maglia bianca. Un’amichevole che è stata inserita nel programma estivo del Cagliari all’ultimo istante; i rossoblu hanno disputato un test in famiglia lo scorso venerdì, affrontando la loro Primavera, e ora tornano in campo per alzare la posta anche se pure nella sfida di oggi saranno nettamente favoriti.

L’Olbia dopo qualche anno interessante in Serie C è retrocessa in Serie D, e riuscirà a partecipare al campionato di quarta divisione salvo altre svolte inattese; si tratta di una società che ha ambizioni e vuole provare a scalare nuovamente il calcio italiano, il Cagliari ovviamente è di altra pasta e con la salvezza conquistata nell’ultimo torneo di Serie A vuole aprire un progetto che lo tenga nel massimo campionato il più a lungo possibile. Intanto scopriremo quello che succederà nella diretta di Cagliari Olbia, un’amichevole di cui analizziamo anche le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI OLBIA

Con Davide Nicola Cagliari Olbia dovrebbe essere affrontata con il 3-5-2: avremo Scuffet tra i pali a fare la staffetta con Radunovic, poi una difesa nella quale Obert, Wieteska e Luperto potrebbero essere i componenti della linea senza dimenticarsi di Hatzidiakos e il giovane Catena, gli esterni potrebbero essere coperti da Zappa, Di Pardo Veroli, Augello e Azzi che si alterneranno nel corso di questa amichevole, con Prati già nel ruolo di playmaker davanti alla difesa scambiandosi con Makoumbou.

L’altro elemento che giocherà in mezzo potrebbe essere Deiola, con Adopo e Kourfalidis che rappresentano interessanti alternative; per il playmaking c’è anche il jolly Nicolas Viola. Davanti invece è arrivato Piccoli che potrebbe già avere una maglia, con lui Luvumbo o Lapadula ma il classe 2003 Mutandwa potrebbe anche fare il titolare nel derby sardo di questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA