Calciomercato Como/ Fabregas cerca una punta. Belotti e Mayoral i nomi caldi (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO COMO, FABREGAS VUOLE BELOTTI PER L’ATTACCO

Il secondo posto della Serie B nella stagione appena conclusa ha permesso al Como il ritorno in Serie A che mancava dalla stagione 2002-2003 e, per onorare al meglio la competizione e stabilizzarsi nella massima serie, i lombardi sembrano già essere molto attivi per la costruzione della nuova squadra. Il calciomercato Como, attualmente, sta ruotando intorno al tanto atteso nome dell’attaccante che andrà a giocare al centro dell’attacco di una squadra che avrà disperato bisogno di sfruttare ogni occasione per mantenere la categoria e gettare le basi per un progetto solido. In questi giorni, secondo Gianluca Di Marzio, il Como avrebbe messo gli occhio su Andrea Belotti in uscita dalla Roma e con la voglia di rilanciarsi dopo la deludente esperienza con la maglia della Fiorentina. L’ex capitano del Torino arriva da due stagioni sottotono dove ha perso il posto da titolare e non ha mai trovato la giusta continuità fisica per potersi imporre in Serie A e, ripartire da una neopromossa, potrebbe essere l’idea migliore per rilanciarsi.

CALCIOMERCATO COMO, MAYORAL INTERESSA AI LOMBARDI

Negli ultimi giorni il calciomercato Como è stato monopolizzato dall’interessamento ad Andrea Belotti anche se i nomi fatti per l’attacco sono stati molteplici e tutti diversi tra loro. La suggestione Alexis Sanchez rimane tale per via di un ingaggio troppo oneroso mentre l’interessamento per Nicola Krstovic del Lecce non ha trovato ulteriori approfondimenti e sembra essere sfumato completamente. L’ultima suggestione rimane quella del ritorno in Italia di Borja Mayoral attualmente in forza al Getafe ma molto apprezzato dal connazionale Cesc Fabregas che lo vedrebbe bene nel suo attacco per la prossima stagione. La trattativa con il Getafe non può che essere complicata perché l’ex Roma arriva da una stagione dove ha messo a segno 15 reti in Liga trascinando ‘los Azulones’. Nei prossimi giorni sarà più chiaro il piano d’azione del calciomercato Como che però sembra già avere una base solida di idee sulle quali costruire una squadra competitiva per la Serie A.











