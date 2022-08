CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Fatta per Dessers dal Genk ed Escalante dalla Lazio

Calciomercato Cremonese news, colpo Desser per il reparto avanzato

In questa finestra estiva di calciomercato le varie squadre del nostro calcio si stanno muovendo parecchio per poter contare su degli organici altamente competitivi nel corso della stagione alle porte, Cremonese compresa. La neo promossa vorrebbe quantomeno puntare alla salvezza in Serie A in quest’annata calcistica e per raggiungere questo obiettivo nelle ultime ore ha completato l’acquisto di un importante attaccante come Cyriel Dessers.

Proveniente dal Genk, il classe 1994 Dessers è nato in Belgio ma gioca per la Nazionale della Nigeria ed è riuscito ad attirare l’attenzione su di sè di diverse squadre, grigiorossi compresi, essendo stato il capocannoniere della Conference League dello scorso anno riuscendo a segnare ben 10 reti e fornendo due assist vincenti per i suoi compagni con la maglia del Feyenoord. Il ventisettenne era dunque atteso oggi in Italia per le visite mediche e la firma coi lombardi a cui si legherà con un quinquennale.

Calciomercato Cremonese news, preso anche Escalante dalla Lazio

Detto dell’attacco, la Cremonese prosegue la sua campagna di potenziamento in questo agosto di calciomercato estivo pensando anche al centrocampo. Come riporta la redazione di Sport Mediaset, i neo promossi si sono infatti aggiudicati l’argentino Gonzalo Escalante dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e, in maniera analoga a Dessers, si attende solo l’ufficialità dell’operazione da parte dei lombardi.

