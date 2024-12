VIDEO CREMONESE REGGIANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini la Reggiana si aggiudica un successo per 2 a 0 in trasferta contro la Cremonese come vedremo nelle immagini del video Cremonese Reggiana con i gol e gli highlights. Nel primo tempo gli emiliani approfittano immediatamente di un brutto errore commesso da Ravanelli per spezzare l’equilibrio già al 2′ con il gol del vantaggio siglato da Vergara, raccogliendo il suggerimento offertogli dal collega Portanova.

Proprio lo stesso Portanova si vedrà poi annullare l’eventuale rete del raddoppio al 18′ per colpa di una posizione di fuorigioco intanto che i grigiorossi perdono in maniera prematura a causa di un infortunio sia Bonazzoli, sostituito da De Luca al 13′, sia Pickel, rimpiazzato invece da Zanimacchia al 37′. Il solito Portanova colleziona un’altra occasione fallita pure al 44′.

Nel secondo tempo i lombardi sembrano ripartire con l’atteggiamento migliore per andare a caccia del pari sprecando un paio di opportunità con Zanimacchia al 48′ e Vazquez al 52′. Nel finale i granata chiudono i conti con la rete del raddoppio firmata al 90′ da Vido, approfittando del suggerimento di Girma.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Lochoshvili al 21′, Vazquez al 66′ ed Antov al 90’+7′ da un lato, Ignacchiti al 79′, Libutti all’83’ e Bardi all’86’ dall’altro. I tre punti conquistati fuori casa in questa sedicesima giornata del campionato cadetto permettono alla Reggiana di raggiungere quota 18 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre la Cremonese migliora i suoi 24 punti.

VIDEO CREMONESE REGGIANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS