DIRETTA CREMONESE REGGIANA, COMPAGINI AI POLI OPPOSTI

L’avvio della diretta Cremonese Reggiana è previsto per domenica 8 dicembre 2024 alle ore 15:00 nello Stadio Giovanni Zini. Si va in campo per disputare una gara valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025 e l’arbitro è il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Gaetano Massara di Reggio Calabria, il Quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo ed al Var Matteo Gariglio di Pinerolo con Daniele Minelli di Varese. Le due squadre si presetano a questo appuntamento con un ampio divario in classifica.

I grigiorossi stanno volando alto con ventiquattro punti avendo così raggiunto la quarta posizione mentre i granata sono invece attardati nelle retrovie occupando un preoccupante diciassettesimo posto con appena quindici punti racimolati fino a questo momento. Gli emiliani vogliono abbandonare la zona retrocessione e per farlo hanno bisogno anche di riscattare la sconfitta patita nello scorso turno in casa contro il Sassuolo mentre la Cremo viene invece dal netto successo maturato in trasferta contro il Sudtirol.

CREMONESE REGGIANA INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Anche in questo caso la diretta Cremonese Reggiana sarà una partita trasmessa via streaming in esclusiva dalla piattaforma Dazn. E’ dunque necessario essere abbonati per poter seguire il match live attraverso i consueti strumenti di visione.

CREMONESE REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Reggiana ci raccontano che il tecnico Giovanni Stroppa dovrebbe essere orientato verso il modulo 3-5-2 con Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Zanimacchia, Buonaiuto, Castagnetti, Collocolo, Sernicola, Vazquez e Bonazzoli.

Sarà poi da confermare o meno la scelta di impiegare il 3-5-1-1 con Bardi, Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Marras, Libutti, Reinhart, Portanova, Sersanti, Vergara e Gondo per il tecnico Viali dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo.

DIRETTA CREMONESE REGGIANA, LE QUOTE

Diversi bookmakers come ad esempio Snai indicano come poco probabile la vittoria degli ospiti nella diretta Cremonese Reggiana dato che le quote per il 2 sono fissate ora a 5.25. L’esito finale potrebbe invece essere favorevole ai padroni di casa visto che l’1 è invece dato a solo 1.57 mentre quella riguardante l’x è una quota da non sottovalutare essendo il pareggio pagato a 3.85.