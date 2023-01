CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Mister Alvini in bilico, il Verona non molla Lasagna

Calciomercato Cremonese news, panchina a rischio per Alvini

La Cremonese non sta certo vivendo un buon momento in questo freddo gennaio di calciomercato invernale. I grigiorossi si trovano in ultima posizione nel massimo campionato e sono reduci dalla sconfitta subita al Bentegodi per 2 a 0 contro l’Hellas Verona, diretta concorrente per il raggiungimento della salvezza. Per questo motivo, i dirigenti faticano a compiere operazioni in entrata e stanno anche pensando di operare un cambio in panchina.

Il tecnico Massimiliano Alvini, secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, rischia infatti di perdere il posto alla guida dei lombardi e già ieri sera la presenza di Roberto D’Aversa in tribuna lasciava presagire questa possibilità. Il nome più caldo per la panchina delle Tigri risulta però essere quello di Davide Ballardini, il quale sarebbe il vero preferito dai vertici della società di Cremona.

Calciomercato Cremonese news, il Verona si tiene Lasagna

La Cremonese come dicevamo ha diversi problemi ad operare sul calciomercato in entrata per questa finestra invernale. Oltre ai rifiuti di Zurkowski della Fiorentina, vicino allo Spezia, e di Shomurodov della Roma, che aspetta una chiamata concreta da parte del Torino, anche le altre squadre che annoverano giocatori potenzialmente utili alla causa grigiorossa non sembrano affatto propense a cedere i propri calciatori ad una diretta rivale. E’ il caso questo di Kevin Lasagna, di proprietà dell’Hellas Verona che non ha dunque intenzione di liberare il trentenne.

