CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Niente da fare per Shomurodov, virata su Bonazzoli

Calciomercato Cremonese news, Shomurodov preferisce il Torino

Giornata triste quella odierna in casa Cremonese, così come per tutto il mondo del calcio, con la notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, che aveva esordito tra i professionisti in C1 proprio con i lombardi, ma nel frattempo i dirigenti del club continuano a lavorare in cerca di affari di calciomercato utili per potenziare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Alvini. I grigiorossi stanno cercando un nuovo attaccante su cui puntare ma dovranno virare su altri nomi rispetto a chi avevano trattato in queste settimane.

Gianluca Vialli, l’omaggio della Cremonese/ Video: “Per sempre uno di noi”

Stiamo parlando di Eldor Shomurodov, centravanti uzbeko di proprietà della Roma che non ha mai saputo soddisfare le aspettative con cui era stato preso lo scorso anno dal Genoa ed adesso finito ai margini del progetto complice la presenza di Abraham, Belotti e Dybala. Tuttavia, secondo le indiscrezioni più recenti, lo stesso Shomurodov non sarebbe convinto dalla destinazione Cremonese e preferirebbe piuttosto aspettare una chiamata concreta da parte del Torino.

Diretta/ Cremonese Juventus (risultato finale 0-1): decide Milik su punizione!

Calciomercato Cremonese news, concorrenza per Federico Bonazzoli

Praticamente sfumato Shomurodov, la Cremonese ha già in mente un altro giocatore da aggiudicarsi in questa finestra di calciomercato invernale, ovvero Federico Bonazzoli. Al riguardo però il presidente della Salernitana, società in cui gioca il venticinquenne di Manerbio, ha dichiarato: “Federico è un pilastro di questa squadra, sono solo voci”. Se la Cremonese vorrà davvero accaparrarsi Bonazzoli dovrà inoltre fare i conti con la concorrenza rappresentata ad esempio dalla Lazio.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Cremonese Juventus/ Quote: una grande chance per Moise Kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA