CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Ravaglia al posto di Radu, si tratta per Goldaniga

Calciomercato Cremonese news, Radu saluta per giocare in Francia

La Cremonese vuole cercare di raggiungere una difficile salvezza e per ottenere questo obiettivo i suoi dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale al fine di sistemare l’organico a disposizione del nuovo allenatore Davide Ballardini. Un calciatore che sta salutando i lombardi è il portiere Ionut Radu, in prestito dall’Inter e non soddisfatto del ruolo di secondo alle spalle di Carnesecchi. Dopo l’interesse del Lorient, per Radu si starebbero aprendo le porte dell’Auxerre dove dovrebbe andare a giocare sempre con la fomrula del prestito. Tuttavia, l’operazione è al momento frenata dalla Cremonese che vorrebbe prima aggiudicarsi Nicola Ravaglia dalla Sampdoria così da non restare con un estremo difensore in meno.

Calciomercato Cremonese news, Chiriches e Bianchetti per Goldaniga

La dirigenza della Cremonese sta rivedendo i propri piani di calciomercato con l’arrivo in panchina del nuovo tecnico Ballardini. Secondo quanto rivelato da La Nuova Sardegna, il Cagliari starebbe trattando con la società lombarda per cercare di portare in Sardegna sia Vlad Chiriches che Matteo Bianchetti offrendo in cambio il cartellino di Edoardo Goldaniga. Lo stesso ventinovenne originario di Milano non è stato convocato dai rossoblu per la sfida di campionato contro il Cittadella.

Calciomercato Cremonese news, concorrenza per l’uzbeko Shomurodov

Intanto in orbita Cremonese si continua a parlare anche di Eldor Shomurodov per questa finestra invernale di calciomercato. L’attaccante in uscita dalla Roma piace anche a Spezia e Torino ma così come i grigiorossi anche i liguri ed i piemontesi se lo aggiudicherebbero in prestito e non a titolo definitivo come invece vorrebbero i giallorossi. Secondo Tuttomercatoweb.com bisognerà dunque prestare attenzione anche al Lille che potrebbe soddisfare le richieste del direttore Pinto e dei suoi collaboratori.

