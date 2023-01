CALCIOMERCATO EMPOLI NEWS/ Ufficiale Falcusan, Atalanta interessata a Baldanzi

Calciomercato Empoli news, Atalanta sulle tracce di Tommaso Baldanzi

L’Empoli punta a raggiungere la salvezza nel massimo campionato con una certa serenità e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti del club, in questa sessione di calciomercato invernale, stanno cercando di sistemare l’organico a disposizione del tecnico Paolo Zanetti in vista della seconda parte della stagione appena cominciata. Tuttavia, i toscani devono allo stesso tempo guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei loro giocatori migliori, come Tommaso Baldanzi.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, l’Atalanta avrebbe infatti messo gli occhi sul trequartista diciannovenne che nell’annata attuale ha già collezionato ben tre reti in sette presenze in Serie A. Sotto contratto con l’Empoli fino al giugno del 2027, Baldanzi piace ai bergamaschi che stanno valutando se provare ad aggiudicarselo subito sebbene si registri la concorrenza di altre società come ad esempio il Sassuolo, altro club sempre attento ai giovani del panorama nostrano e non solo.

Calciomercato Empoli news, ufficiale l’arrivo di Falcusan dal Cluj

Aspettando di capire quale effettivamente sarà il futuro di Baldanzi, in casa Empoli è stata completata un’altra operazione di calciomercato per questa finestra invernale. Stiamo parlando di Darius Falcusan, sedicenne rumeno proveniente dal Cluj che si aggregherà alla formazione Primavera con la formula del prestito fino a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso.

