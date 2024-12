DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA, GIALLOROSSI FAVORITI

Dieci punti di distacco tra le due formazioni che si affronteranno questo domenica 8 dicembre 2024 alle ore 11:00. I giallorossi sono sesti in classifica con 24 punti in classifica dopo 13 partite mentre l’Empoli è ancora a quota 14. I capitolini, dopo un periodo complicato composto da sei partite senza vittorie consecutive, hanno messo a referto tre successi di fila: 3-1 all’Atalanta in trasferta, 2-0 al Genoa in casa e altra pesante vittoria esterna, stavolta col Milan.

Video Fiorentina Empoli (5-6 dcr)/ Gol e highlights: si decide ai rigori (Coppa Italia, 4 Dicembre 2024)

L’Empoli sta vivendo un periodo altalenante nel vero senso della parola. Infatti i toscani stanno alternando Oman vittoria e una sconfitta dal 4 ottobre. L’ultimo turno ha visto un brutto ko esterno sul campo dell’Atalanta per 3-0.

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA ROMA EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Adesso invece è il momento di capire dove vedere la diretta Roma Empoli Primavera. In televisione si potrà assistere all’evento su Sportitalia, canale 60 del digitale terreste. In diretta streaming si potrà vedere sul sito o l’app di Sportitalia.

Diretta / Fiorentina Empoli (risultato finale 5-6 dcr), Esposito decisivo (Coppa Italia, 4 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI PRIMAVERA

Ora analizziamo le probabili formazioni Roma Empoli Primavera. I giallorossi si schierano con il 4-3-1-2 con De Marzi tra i pali, protetto qualche metro più avanti da Mannini, Mirra, Seck e Reale. Marazzotti e Coletta le due mezzali con Di Nunzio in regia. Graziani agirà da trequartista con Zefi e Misitano punte.

L’Empoli invece invece si disporrà secondo l’assetto tattico 3-4-3. In porta Versari, difesa composta da Moray, Falcusan e Rugani. In mediana Trdan e El Biache con Huqi esterno destro e Matteazzi sul lato mancino. In attacco Olivieri, Poppo e Monaco.

Formazioni Fiorentina Empoli/ Quote: quanto turnover? (Coppa Italia, 4 dicembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA EMPOLI PRIMAVERA

Chiudiamo l’analisi di questa gara con le quote per le scommesse della diretta Roma Empoli Primavera. I favoriti sono naturalmente i giallorossi offerti a 1.45. Il segno X del pareggio è dato a 4.50 mentre il 2 fisso in favore dei toscani è a 5.75.

Il segno Gol è a 1.67 con il No Gol, vale a dire massimo una squadra a segno, è dato a 2. Infine, Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.53 e 2.30.