DIRETTA VERONA EMPOLI, I GIALLOBLU HANNO BISOGNO DEL SUCCESSO

Domenica 8 dicembre 2024, alle ore 15:00, si giocherà la diretta Verona Empoli allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Le squadre si affrontano per la quindicesima giornata di Serie A ma l’approccio a questo match è diverso per le due compagini. Gli scaligeri hanno la necessità di interrompere la serie di sconfitte consecutive cominciata dopo l’ultima vittoria ottenuta contro la Roma così da lasciare la diciassettesima posizione in classifica, ora occupata con dodici punti e quindi a solo una lunghezza dal Como in zona retrocessione. Pure il Monza potrebbe scavalcarli in caso di vittoria dei brianzoli e di sconfitta dei veneti.

I toscani, invece, vengono dall’ottimo successo conquistato in Coppa Italia ai calci di rigore sul campo della Fiorentina, aggiudicandosi il derby e qualificandosi al turno successivo della competizione. Gli azzurri del tecnico Roberto D’Aversa sono invece reduci dal netto stop subito a San Siro per 3 a 0 appunto contro il Milan ma il decimo posto continua a far sorridere i tifosi e gli addetti ai lavori che sperano di proseguire questo cammino positivo ed arrivare il più in alto possibile considerando anche che l’Udinese si trova ad un solo punto di distacco ed ha un ruolino di marcia parecchio simile.

IN TV VERONA EMPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Se si ha l’intenzione di vedere la diretta Verona Empoli si dovrà essere abbonati a DAZN. Lo streaming dell’evento sarà dunque garantito da questa piattaforma che potrà essere utilizzata sia tramite pc che da smart phone o tablet ma, chi è anche allo stesso tempo abbonato a Sky, potrà sfruttare Sky Go o sintonizzarsi sul canale Zona Dazn 214.

VERONA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Pensando alle probabili formazioni della diretta Verona Empoli posiamo ipotizzare che mister Zanetti voglia utilizzare il 4-2-3-1 con Montipò, Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric o Daniliuc, Belahyane, Serdar, Suslov, Harroui, Lazovic e Tengstedt.

Il tecnico D’Aversa dovrebbe invece essere orientato verso l’impiego del modulo 3-5-2 con Vásquez, Goglichidze, Ismajli e Viti nelle retrovie, Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin e Pezzella nel mezzo ed infine davanti Pellegri e Colombo.

DIRETTA VERONA EMPOLI, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Verona Empoli appare abbastanza incerto considerando le quote dei bookmakers. Il pronostico che si può estrapolare dai dati offerti ad esempio da Snai ci dice che i gialloblu hanno ottime chance di vittoria, con l’1 a 2.60, così come di pareggio, dove l’x è invece a solo 2.75. Chi sembra avere invece minori possibilità di far loro i tre punti sono i toscani dell’Empoli, quotati come vincitori a 3.30.