Calciomercato Empoli News/ Vicario vola in Inghilterra: inizia il valzer dei portieri (27 giugno 2023)

CALCIOMERCATO EMPOLI NEWS: VICARIO, VISITE MEDICHE COL TOTTENHAM. CHI AL SUO POSTO?

Il calciomercato Empoli, come ogni anno, produce grandi operazioni in uscita. Il club toscano, infatti, ha definito tutti i dettagli relativi all’operazione Guglielmo Vicario al Tottenham: il portiere nativo di Udine volerà in Inghilterra per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di Euro, a seconda dei bonus che scatteranno durante la sua prima stagione in Premier League. I primi tre sono facilmente raggiungibili, mentre i rimanenti due solo legati anche alla vittoria del campionato da parte degli Spurs. Visite mediche già superate, per l’annuncio ufficiale manca solo l’ottenimento del permesso di lavoro.

Diretta/ Empoli Inter U15 (risultato 3-3; 4-5 dcr): Verdone, errore fatale! (24 giugno 2023)

A questo punto la dirigenza del club toscano si metterà a lavoro per trovare il nuovo estremo difensore a disposizione di mister Zanetti. Il sogno si chiama Marco Carnesecchi ma il club toscano deve aspettare la decisione dell’Atalanta dopo il prestito di Cremona. Se i bergamaschi decidessero di mandarlo a giocare, sempre in prestito, l’Empoli avrebbe grosse possibilità, a meno che il club di Percassi non decida di promuoverlo a titolare. In alternativa fari puntati su Elia Caprile, in bella evidenza durante la stagione a Bari.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto-Mourinho a Londra, Scamacca arriva in prestito? (16 giugno 2023)

FIORENTINA E INTER ALLA FINESTRA

Guglielmo Vicario nelle scorse settimane era stato accostato anche a Fiorentina e Inter. Ma il calciomercato Empoli, dopo diverse trattative, ha sancito il passaggio del portiere al Tottenham, motivo per cui le “italiane” dovranno guardarsi intorno. In ogni modo, però, il trasferimento del portiere friulano innescherà un valzer da oggi ai prossimi giorni: l’Inter, nel caso di cessione di Andrè Onana al Manchester United, virerà su Giorgi Mamardashvili, attualmente in forza al Valencia. Per la Fiorentina, invece, i nomi sul taccuino sono quelli di Timo Horn, svincolatosi dal Colonia, e Juan Musso che, probabilmente, lascerà l’Atalanta. Quest’ultima ipotesi, però, appare a largo respiro visto che i bergamaschi hanno già salutato Marco Sportiello, accasatosi al Milan.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ritorno di fiamma per Cancelo, Vlahovic sacrificabile (16 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA