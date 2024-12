VIDEO MILAN STELLA ROSSA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro il Milan vince per 2 a 1 contro la Stella Rossa di Belgrado. Nel primo tempo gli uomini di Fonseca sembrano iniziare con l’atteggiamento migliore per dettare il ritmo e si propongono in avanti sia al 7′ con Calabria che al 9′ con Reijnders, tirando però un sospiro di sollievo sulla conclusione imprecisa di Spajic dell’8′.

I serbi si disperano al 17′ quando Maksimovic centra la traversa e gli italiani si vedono costretti ad effettuare due sostituzioni forzate causa infortunio rilevando Loftus-Cheek e Morata con Chukwueze al 28′ ed Abraham al 29′. Di nuovo Reijnders e pure Abraham provano a combinare qualcosa con scarso successo ed è invece Leao a siglare il gol del vantaggio al 43′, capitalizzando un assist di Fofana.

Nel secondo tempo i biancorossi sollecitano l’estremo difensore Maignan con Mimovic in avvio al 47′ e trovano quindi la rete del pareggio al 67′ grazie a Radonjic. La gioia della squadra di mister Milojevic è in ogni caso momentanea poichè Abraham riporta in vantaggio i rossoneri con l’aiuto del neo entrato Camarda all’87’.

