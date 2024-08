CALCIOMERCATO FIORENTINA, DAVID DE GEA ATTESO A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE E LA FIRMA

Colpaccio del calciomercato Fiorentina con la viola che è riuscita a chiudere la trattativa con David De Gea e avrà finalmente un nuovo portiere dopo mesi di riflessioni. Il portiere spagnolo è stato colpito dal progetto della società di Rocco Commisso che gli garantirà un anno di contratto con l’opzione di prolungamento di un altro anno a circa 3 milioni di euro a stagione. De Gea arriva da un anno da svincolato e avrà bisogno di tempo per ritrovare la giusta forma e mostrare la sua esperienza maturata tra i pali di Atletico Madrid e Manchester United. Il nome di De Gea piace molto anche a Raffaele Palladino che avrà un portiere simile a Di Gregorio ossia reattivo tra i pali e capace di sopperire ad eventuali errori di posizionamento della difesa anche se con qualche carenza di troppo in fase di impostazione. Tra poco meno di un’ora, De Gea atterrerà a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto che sancirà l’inizio della sua avventura con i colori viola.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, TERRACCIANO RIMANE VIOLA: CHRISTENSEN IN USCITA

Con l’arrivo di David De Gea, il calciomercato Fiorentina dovrà gestire anche le uscite in porta dove i potenziali titolari sono tre di cui uno sarà sicuramente ceduto. Il nome indiziato era quello di Pietro Terracciano che sembrava poter diventare il nuovo portiere del Monza ma è tutto saltato perché la Fiorentina e il portiere italiano hanno trovato un accordo per continuare insieme. Terracciano farà il secondo portiere ma con la possibilità di ottenere un buon minutaggio a sfavore di Christensen che verrà ceduto dopo poco più di una stagione alla Fiorentina dove non ha mai convinto per via di qualche acciacco fisico di troppo e la poca continuità avuta.