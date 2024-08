CALCIOMERCATO FIORENTINA, DE GEA HA SCELTO FIRENZE PER RILANCIARSI

Sono ore calde a Firenze con il calciomercato Fiorentina che potrebbe arrivare ad un punto di svolta in grado di consegnare a Raffaele Palladino una rosa completa e pronta per il debutto in Serie A contro il Parma. Nelle ultime ore sta per finalizzarsi il discorso sul portiere con i viola che sono ad un passo dall’ingaggio di David De Gea che arriverebbe da svincolato dopo un anno senza squadra ed una lunga carriera internazionale tra Atletico Madrid e Manchester United.

Il portiere spagnolo ha aperto al suo trasferimento alla Fiorentina e sembrerebbe abbia ricevuto anche altre offerte ma la priorità rimane quella di aspettare il club viola che potrebbe provare l’affondo nei prossimi giorni. Il grande scoglio da superare rimane quello dell’ingaggio perché De Gea chiede un contratto di circa 3 milioni di euro a stagione, secondo Tuttomercatoweb, e la Fiorentina dovrà fare un importante sforzo per assicurarsi le prestazioni del portiere spagnolo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, TERRACCIANO VERSO L’ADDIO: SU DI LUI C’È IL MONZA

Per un portiere che entra ce n’è uno che esce e, nel caso del calciomercato Fiorentina, quel portiere sembra proprio essere Pietro Terracciano che è con le valige in mano pronto a salutare Firenze. Il portiere italiano ha giocato le ultime stagioni partendo sempre da secondo portiere e guadagnandosi il posto da titolare e avrebbe gradito più fiducia da parte della dirigenza viola per provare a dimostrare ulteriormente il suo valore partendo da favorito nelle gerarchie.

Ciò non è avvenuto e ha aperto le porte alla cessione di Terracciano che ha più volte parlato con la società giungendo alla conclusione di voler essere ceduto ad un altro club per provare a trovare quella centralità nel progetto fino ad ora mancata. Il calciatore ha ricevuto l’offerta del Monza di Adriano Galliani ed è pronto a trasferirsi in Brianza dove Cragno è fermo per infortunio e Di Gregorio è stato ceduto alla Juventus.

