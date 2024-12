CALCIOMERCATO FIORENTINA, IL NAPOLI VUOLE CHIUDERE PER BIRAGHI

Deve lavorare tanto in uscita il calciomercato Fiorentina che è pronto a sfoltire una rosa troppo ampia soprattutto tra terzini ed esterni che sta limitando il minutaggio di calciatori molto importanti che potrebbero fare al caso di diversi club di questa Serie A. Uno dei nomi più discussi è quello di Cristiano Biraghi che ha iniziato questa stagione da capitano della Fiorentina e finirà la sua avventura in Viola in questa sessione di mercato dopo esser stato messo fuori rosa da Palladino, probabilmente, dopo una discussione interna.

Il minutaggio quasi nullo del terzino italiano è dato dalla folta concorrenza rappresentata da Gosens e Parisi che stanno giocando un’ottima stagione e hanno completamente chiuso Biraghi che ora si trova a dover cercare una nuova sistemazione. Su di lui è forte l’interesse del Napoli di Antonio Conte che sta cercando un terzino e vorrebbe inserire anche Spinazzola nella trattativa per liberarsi dell’ingaggio di un calciatore che non ha mai davvero convinto l’allenatore dei partenopei.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, FOLORUNSHO VICINISSIMO ALLA VIOLA

L’incrocio tra il calciomercato Fiorentina e il Napoli è vivo anche per il centrocampo con i Viola che devono sostituire Edoardo Bove e hanno individuato in Folorunsho il profilo migliore possibile da consegnare a Palladino. L’idea della Viola è quella di chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso con un riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro come riporta il Corriere Fiorentino.

Il calciatore piace molto a Palladino soprattutto per la sua duttilità e Folorunsho stesso gradisce la destinazione con l’idea di ritrovare minutaggio anche in vista di una possibile chiamata da Luciano Spalletti per la Nazionale. La trattativa sembra già essere in fase avanzata con le due parti che devono definire le modalità del trasferimento e concordare le cifre per portare Folorunsho a Firenze.

