CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Joao Pedro, Martinez e Mayoral: chi sarà il vice Vlahovic?

La finestra di calciomercato invernale si è aperta ufficialmente nella giornata di ieri e diverse squadre del nostro campionato come la Fiorentina sono al lavoro per sistemare l’organico da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della seconda parte della stagione. In estate i viola erano riusciti a trattenere Dusan Vlahovic, attaccante esploso lo scorso anno, ma allo stesso tempo non avevano voluto acquistare un altro elemento confidando nella condizione del giovane serbo e nelle caratteristiche degli altri calciatori già presenti in rosa.

Vlahovic all'Arsenal?/ Calciomercato: i londinesi preparano la maxi offerta, le cifre

Ora però i dirigenti della società toscana starebbero valutando di aggiudicarsi un nuovo centravanti a cui venga appunto affidato il ruolo di vice-Vlahovic ed i nomi non mancano. Nell’elenco dei candidati più gettonati in questo senso figurano nello specifico Joao Pedro del Cagliari, Borja Mayoral della Roma ed anche Martinez del Porto.

Calciomercato Fiorentina/ Vlahovic: "Voglio i Viola in Europa, rinnovo? Mai dire mai"

CALCIOMERCATO FIORENTINA: I CANDIDATI COME VICE-VLAHOVIC

In questa sessione di calciomercato la Fiorentina potrebbe dunque provare ad acquistare un altro attaccante e guardando all’estero Toni Martinez del Porto pare essere uno dei possibili arrivi. Tuttavia la richiesta di 15 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti i bonus, per il cartellino del ventiquattrenne spagnolo, fattore questo che starebbe spingendo i dirigenti di Commisso a virare su altre opzioni come Joao Pedro. Il capitano del Cagliari potrebbe arrivare se le società troveranno la quadratura migliore dopo i colloqui avuti nelle scorse settimane, ricordando che ai sardi piace Sofyan Amrabat. Altrettanto possibile dovrebbe essere l’acquisto di Borja Mayoral: in prestito alla Roma dal Real Madrid, gli spagnoli sarebbero d’accordo nel lasciargli vivere un’esperienza a Firenze non avendo convinto Mourinho.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Kumbulla obiettivo concreto in difesa, davanti offerto Simy

© RIPRODUZIONE RISERVATA