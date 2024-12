PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LASK LINZ: LE SCELTE PER UN MATCH DA VINCERE

Le probabili formazioni Fiorentina Lask Linz ci consentono di presentare le mosse dei due allenatori verso una partita che i viola di Raffaele Palladino hanno l’obbligo di vincere nella quinta giornata del girone unico di Conference League, che rispetto alle due “sorelle maggiori” ne avrà sei in totale. Bisogna allora sfruttare l’occasione del match contro gli austriaci, che non hanno ancora mai vinto, per consolidarsi fra le prime otto che andranno direttamente agli ottavi.

DIRETTA/ Fiorentina Lazio Primavera (risultato finale 3-0): vittoria e primo posto viola! (9 dicembre 2024)

La Fiorentina del campionato, arrivata a otto vittorie consecutive, non avrebbe alcun problema in tal senso. In Conference qualche volta ci sono state delle difficoltà in più, tre vittorie sono in ogni caso arrivate ma pesa lo scivolone contro l’Apoel Nicosia, per cui adesso è vietato sbagliare in un match che vede i gigliati nettamente favoriti. Questo è il quadro della situazione, adesso approfondiamo le mosse degli allenatori con le probabili formazioni Fiorentina Lask Linz…

Diretta/ Fiorentina Cagliari (risultato finale 1-0): Cataldi fa otto di fila in campionato (8 dicembre 2024)

PRONOSTICO E QUOTE A TINTE VIOLA

Le probabili formazioni si accompagnano al pronostico anche per Fiorentina Lask Linz grazie alle quote dell’agenzia Bwin: i viola partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,34, mentre poi si sale già a quota 4,80 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 con una vittoria austriaca al Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LASK LINZ

TURNOVER PER PALLADINO?

Le probabili formazioni Fiorentina Lask Linz vedono Raffaele Palladino ancora una volta impegnato a gestire il turnover, per cui i ballottaggi aperti sono davvero tanti nel modulo 4-2-3-1 gigliato. In porta pensiamo che ci sarà spazio per Terracciano; davanti a lui, nella difesa a quattro indichiamo Parisi, Moreno, Ranieri e Kayode, ma ci sono almeno tre possibili opzioni alternative, cioè Dodò, Comuzzo e Gosens; nella coppia in mediana la certezza dovrebbe essere Adli, con uno tra Mandragora e Cataldi al suo fianco; forse meno dubbi nel reparto offensivo, con Ikoné esterno destro, Beltran trequartista centrale e Kean centravanti, lasciando un ultimo ballottaggio a sinistra fra Kouamé e Sottil.

Malore Bove, avrà defibrillatore sottopelle/ Tornerà a giocare? Cosa dice il regolamento (5 dicembre 2024)

MODULO 4-4-2 PER SCHOPP

Tra gli ospiti austriaci, mister Markus Schopp per le probabili formazioni Fiorentina Lask Linz dovrebbe scegliere un modulo 4-4-2, sul quale in verità peseranno diverse assenze. Ecco allora che la scelta si riduce per quanto riguarda i nomi degli undici possibili titolari: noi citiamo in porta Jungwirth; davanti a lui la difesa a quattro con Bogarde, Ziereis, Smolcic e Bello da destra a sinistra; altra linea a quattro anche a centrocampo, in questo caso con Zulj, V. Berisha, Jovicic e Flecker possibili titolari; infine, ecco il tandem d’attacco che dovrebbe prevedere come titolari Entrup e Ljubicic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LASK LINZ: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Moreno, Ranieri, Kayode; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Kean. All. Palladino.

LASK LINZ (4-4-2): Jungwirth; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. All. Schopp.