CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Kokorin in partenza, davanti piace Toni Martinez

La Fiorentina è sicuramente una delle società che si è mossa meglio in questa sessione di calciomercato invernale potenziando la rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano in vista del prosieguo della stagione. Le voci riguardanti il possibile addio di Dusan Vlahovic, accostato con insistenza alla Juventus nelle scorse ore, però non accennano a placarsi ed i viola potrebbero dunque effettuare ulteriori operazioni specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato.

In caso di partenza del centravanti serbo, secondo quanto riportato da fiorentinanews.com, i dirigenti del club toscano avrebbero messo nel mirino Toni Martinez, sotto contratto con il Porto fino al giugno del 2025. Già cercato prima dell’arrivo di Piatek dall’Herta Berlino, quest’anno il ventiquattrenne spagnolo Martinez ha sin qui realizzato 4 gol in 20 presenze complessive tra campionato e coppe per 681 minuti totali giocati. Al momento la trattativa sarebbe frenata solo dalla valutazione di 20 milioni di euro dei lusitani e ritenuta eccessiva dai gigliati.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Se da una parte la Fiorentina potrebbe essere costretta trovarsi presto un nuovo centravanti che possa rimpiazzare Vlahovic, dall’altra c’è un altro attaccante che dovrebbe partire entro la fine di questo calciomercato di gennaio. Stiamo parlando di Aleksandr Kokorin, trentenne che non ha saputo esprimersi come ci si auspicava dal momento del suo arrivo. Per il russo si profilano due opzioni: la rescissione contrattuale con conseguente ritorno in patria oppure accettare il corteggiamento dei club che militano negli Emirati Arabi.

