CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Amrabat resta in bilico, Zurkowski va allo Spezia

Calciomercato Fiorentina news, il futuro di Amrabat è ancora da scrivere

Il Mondiale in Qatar ha portato alla Fiorentina la conferma di avere a disposizione un calciatore davvero importante in Sofyan Amrabat che però ha attirato su di sè l’attenzione delle big d’Europa, pronte a farsi sotto per accaparrarselo in fase di calciomercato. Valutato dai toscani non meno di 50 milioni di euro, il marocchino dovrà in ogni caso confermarsi a livello di quanto espresso con la sua Nazionale se vorrà essere certo di avere la possibilità di trasferirsi in una tra Liverpool, Tottenham, Atletico di Madrid e Barcellona.

DIRETTA/ Fiorentina Roma Primavera (risultato 1-0) streaming tv video: decide Capasso

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo impegno in campionato, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano si era espresso così in merito ad Amrabat: “No, non ne abbiamo parlato, forse perché non c’era Sofy tra i piedi… Mi fa piacere vedere un nostro calciatore apprezzato, al Mondiale ho visto qualità ed è una cosa che ci fa ben sperare, che possa ripetersi anche con noi. È tornato e penso sia carico dopo aver ottenuto un risultato storico. La più grande è stata vederlo riuscire a fare certe cose in una zona di campo in cui neanche lui pensava di poter stazionare. Era restio e invece può fare la differenza. È un recupera palloni straordinario ma sa anche giocare, nella distribuzione può crescere ancora di più. Da quando sono arrivato ho lavorato su questi aspetti e ha raccolto delle soddisfazioni.”

DIRETTA/ Fiorentina Monza (risultato finale 1-1): Carlos Augusto risponde a Cabral

Calciomercato Fiorentina news, accorco con lo Spezia per Zurkowski

Aspettando di capire quale sarà effettivamente il futuro di Amrabat, la Fiorentina ha completato un’altra operazione di calciomercato in uscita. Come rivelato da Sky Sport, lo Spezia si è praticamente aggiudicato Szymon Zurkowski con la formula del prestito così che il polacco possa avere l’occasione di giocare con maggior continuità rispetto a quanto fatto in Toscana. Niente da fare dunque per l’Empoli che aveva tentato di inserirsi nella trattativa.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco quanto vale Amrabat, pure i viola su Brekalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA