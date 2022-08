CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Anche il Torino su Schuurs, il sostituto di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina news, concorrenza per il sostituto di Milenkovic

La settimana di calciomercato estivo attualmente in corso sarà molto importante per la Fiorentina. In casa viola infatti è tempo di deadline per la cessione, o meno, di Nikola Milenkovic, difensore accostato a Inter e Juventus in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. Entro il 6 di agosto infatti i viola aspetteranno offerte concrete per liberare il centrale serbo, valutato 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Bajrami resta un obiettivo e Kouame può partire

Nel caso in cui non dovessero arrivare proposte allettanti, i gigliati continueranno a trattare con l’entourage di Milekovic per il rinnovo del suo contratto. Tuttavia i dirigenti della Fiorentina si stanno allo stesso tempo tutelando seguendo Perr Schuurs dell’Ajax, giocatore che piace molto pure al Torino. I granata hanno infatti bisogno di rinforzi in difesa e devono a loro volta trovare un sostituto per il brasiliano Gleison Bremer, ceduto il mese scorso alla Juventus.

Diretta/ Fiorentina Galatasaray (risultato finale 1-2): Sottil accorcia ma non basta

Calciomercato Fiorentina news, Lo Celso rimane un obiettivo

Detto della difesa, a centrocampo il sogno della Fiorentina per questa finestra estiva di calciomercato è rappresentato da Giovani Lo Celso. Sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025, secondo le indiscrezioni più recenti l’argentino preferirebbe però tornare al Villarreal con cui ha giocato la seconda metà della passata stagione. Più facile forse arrivare a Nedim Bajrami dell’Empoli.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ L'ultima settimana per Milenkovic, Lecce su Nastasic

© RIPRODUZIONE RISERVATA