CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Bajrami e Nikolaou in-Kouame, Nastasic e Zurkowski out

La Fiorentina continua a cercare nuovi rinforzi in questa fase finale del calciomercato estivo per consegnare a mister Vincenzo Italiano una rosa altamente competitiva in grado di affrontare al meglio tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Dopo l’accesso ai gironi di Conference League i dirigenti del club toscano vorrebbero infatti premiare il tecnico con l’acquisto di Nedim Bajrami, trequartista sotto contratto con l’Empoli.

Accostato ai gigliati da ormai diverso tempo, Bajrami potrebbe arrivare a Firenze con il benestare del suo club dato che gli azzurri sarebbero interessati a due giocatori della Fiorentina che sono Szymon Piotr Żurkowski e Christian Michael Kouakou Kouamé sebbene quest’ultimo sia stato inoltre impiegato in queste prime gare con anche lo stesso Italiano a spendere parole positive nei suoi confronti. Il ventitrenne albanese Bajrami avrebbe già dato il benestare per il trasferimento mentre restano da convincere Kouame e Zurkowski ad accettare il corteggiamento dell’Empoli.

Detto del centrocampo, la Fiorentina vorrebbe aggiungere qualcosa anche alla propria difesa in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. L’obiettivo individuato per il reparto arretrato sarebbe Dīmītrīs Nikolaou dello Spezia, squadra che sarebbe invece interessata a Matija Nastasić, che non sembra rientrare nei piani dell’allenatore e della società viola per quest’anno. I liguri stanno quindi trattanto con i toscani per chiudere l’affare in tempi brevi e scambiarsi i due giocatori.

