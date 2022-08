CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barak ad un passo, Denayer o Faes per la retroguardia

Calciomercato Fiorentina news, Faes o Denayer per sistemare la difesa

La Fiorentina continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Nello specifico i gigliati vorrebbero migliorare ulteriormente il reparto arretrato e per ottenere questo scopo stanno valutando due profili in particolare, quelli di Wout Fares di proprietà dello Stade Reims e quello dello svincolato Jason Denayer, rimasto senza squadra alla fine dell’avventura con l’Olympique Lione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Incontro per Barak, Empoli su Zurkowski e Kouame

Stando alle indiscrezioni più recenti, i francesi, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024, vorrebbero oltre i 14 milioni di euro per convincersi a liberare Faes avendo rifiutato una proposta simile dal Torino nei giorni scorsi. La cifra elevata richiesta dal Reims potrebbe spingere i viola ad intensificare i discorsi per tesserare Denayer, il quale è però stato contattato già dai sauditi dell’Al Nassr che gli potrebbero offrire un contratto importante a livello economico.

DIRETTA/ Empoli Fiorentina (risultato finale 0-0): gli azzurri resistono fino al 101'

Calciomercato Fiorentina news, Barak in arrivo dall’Hellas Verona

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Antonin Barak alla Fiorentina sembra giungere verso la sua conclusione. L’Hellas Verona avrebbe trovato l’intesa con i viola per un prestito oneroso con diritto, che può diventare obbligo, di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro e l’affare potrebbe andare in porto venerdì, dopo il ritorno contro il Twente nei preliminari di Conference League. Nel frattempo i veneti valutano dei sostituti inserendosi ad esempio tra Atalanta e Bologna per Josip Ilicic.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Udinese Fiorentina Primavera (risultato finale 0-1): la decide Falconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA