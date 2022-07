CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barone si tiene Milenkovic, tre giocatori in partenza

Calciomercato Fiorentina news, il dg Barone si tiene Nikola Milenkovic

La Fiorentina si è mossa parecchio in questa fase iniziale del calciomercato estivo ma la società deve guardarsi bene anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Nello specifico, uno dei calciatori più cercati in queste settimane di trattative sembra essere Nikola Milenkovic, sotto contratto fino al giugno del 2023. Il difensore serbo è stato individuato da diversi club per sostituire altri giocatori come per esempio Milan Skriniar, che potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Paris Saint-Germain.

DIRETTA FIORENTINA REAL VICENZA/ Video streaming tv: la calda estate dei viola

Anche la Juventus, che potrebbe cedere De Ligt al Bayern Monaco, ed il Napoli, che deve tutelarsi in caso di partenza di Koulibaly in direzione Chelsea o Juventus, sarebbero interessate ad accaparrarselo ma il direttore generale Joe Barone, come riporta Firenzeviola.it, ha lasciato intendere di voler puntare ancora su Milenkovic dichiarando: “Milenkovic? Nikola è al sesto anno che è a Firenze, sappiamo che è un giocatore di livello. Continuiamo a parlare, la società lo vuole qui.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dragowski per Pedrosa, i sostituti di Milenkovic

Calciomercato Fiorentina news: Pulgar, Dragowski e Kouame in uscita

Se da un lato la Fiorentina vorrebbe trattenere uno come Milenkovic in questa finestra di calciomercato, dall’altro ci sono anche alcuni calciatori che non sembrano rientrare nei piani della società e che dovrebbero quindi essere ceduti anche nell’ottica di trovare maggior spazio in campo. Nella lista dei partenti ci sono il portiere Bartłomiej Dragowski, che pareva vicino all’Espanyol, il cileno Erick Pulgar ed anche l’ivoriano Christian Kouamé. I gigliati attendono offerte concrete per tutti e tre questi giocatori.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Gollini, Le Normand al posto di Milenkovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA