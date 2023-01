CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Belotti e Singo nel mirino, Bonaventura rinnova

Calciomercato Fiorentina news, piacciono Andrea Belotti e Wilfried Singo

La Fiorentina vuole cercare di migliorare ulteriormente quanto di buono fatto nel corso della prima parte della stagione e per raggiungere questo obiettivo, oltre che programmare il futuro, i dirigenti stanno lavorando in questi giorni di calciomercato invernale in cerca di rinforzi utili all’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Stando alle indiscrezioni provenienti da Tuttosport, i viola vorrebbero aggiudicarsi Wilfried Stephane Singo del Torino.

Diretta/ Fiorentina Sassuolo (risultato finale 2-1): decide Gonzalez su rigore!

Il terzino destro classe 2000 originario della Costa d’Avorio ha il contratto in scadenza coi granata tra un anno, ovvero nel giugno del 2024, e non sembrerebbe destinato a rinnovare. Un altro ex torinista che fa gola ai gigliati è Andrea Belotti, secondo quanto rivelato da La Nazione. L’attaccante della Roma non sta trovando lo spazio che si auspicava dal momento del suo arrivo nella Capitale ed a seconda di come terminerà la stagione potrà anche prendere in considerazione l’idea di cambiare aria.

Diretta/ Fiorentina Roma Primavera (risultato finale 2-1): Capasso da impazzire!

Calciomercato Fiorentina news, Bonaventura prolunga per un altro anno

Nel frattempo in casa Fiorentina si sta per sistemare una situazione di calciomercato interna alla società con l’imminente rinnovo del contratto di Giacomo Bonaventura. Come riportato pure dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, tra domani e mercoledì è attesa l’ufficialità del prolungamento per un’altra stagione con opzione per quella successiva.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Amrabat resta in bilico, Zurkowski va allo Spezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA