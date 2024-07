CALCIOMERCATO FIORENTINA, SI FA SUL SERIO PER CASADEI

Il calciomercato Fiorentina ha aggiunto Casadei nella lista degli obiettivi. La situazione è ben spiegata da Tuttomercatoweb che racconta della richiesta del Chelsea di cessione a titolo definitivo e della proposta dei viola di un prestito con diritto di riscatto.

Oltre alla società toscana, anche Torino, Genoa e Juventus sono interessate al giocatore in uscita dai londinesi dopo la bocciatura di Maresca. Al momento però in vantaggio c’è proprio la Fiorentina che sta già trattando.

Bisognerà vedere se effettivamente il Chelsea si impunterà sull’addio definitivo, magari cercando di inserire l’obbligo di riscatto, oppure se la volontà del calciatore aiuterà la Fiorentina nel convincere i Blues all’addio in prestito.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, LA SITUAZIONE COLPANI

Il calciomercato Fiorentina avrà un nuovo vertice con il Monza per Colpani. L’incontro è previsto a giorni per cercare di chiudere ogni tipo di discorso e portare a Palladino il giocatore che più ha utilizzato durante i suoi anni in biancorosso.

Il Corriere dello Sport parla di un’apertura anche da parte di Galliani alla cessione di Colpani, consapevole della volontà del giocatore di fare uno step in più nella propria carriera. Sul fronte uscite, Kayode potrebbe finire al Newcastle che avrebbe intenzione di cedere Trippier.