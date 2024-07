CALCIOMERCATO FIORENTINA, IPOTESI CASADEI

Il calciomercato Fiorentina vuole accontentare Palladino portando Colpani a Firenze. I contatti tra le due società proseguono e filtra sempre più ottimismo. I soldi incassati dalla cessione di Milenkovic saranno utili per l’assalto all’ex Atalanta.

L’ultima idea del calciomercato riguarda invece Casadei. L’ex gioiellino dell’Inter, ora al Chelsea, potrebbe salutare i Blues per il troppo poco spazio trovato. Il centrocampista italiano aveva disputato anche una parentesi di prestito al Leicester.

Il prezzo richiesto dai Blues è tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra che lo Strasburgo potrebbe investire (complice anche la stessa proprietà del Chelsea). In Italia non mancano le pretendenti e oltre alla Fiorentina, ci sarebbero anche Torino, Genoa e Juventus secondo calciomercato.com.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NZOLA VIA: DUE CLUB DI SERIE A

Il calciomercato Fiorentina comprende però anche alcune operazioni in uscita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mbala Nzola non rientrerebbe nei piani di Palladino a differenza della grande stima che aveva Italiano nell’attaccante angolano.

Cerca dunque pretendenti la Fiorentina che potrebbe averli trovati in Serie A. Sul giocatore ex Spezia c’è sia il Cagliari, che ha da poco chiuso il colpo Piccoli in prestito in avanti, sia il Lecce che vorrebbe un sostituto di Krstovic, partito fortissimo in queste amichevoli, e orfana proprio di Piccoli (era in prestito).