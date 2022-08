CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Concorrenza per Lo Celso ed il giovane Nhaga

Calciomercato Fiorentina news, anche il Napoli su Giovani Lo Celso

In questa sessione di calciomercato estivo la Fiorentina si è già mossa parecchio ma sta ancora cercando nuovi innesti per potenziare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Proprio il tecnico viola gradirebbe poter contare su un nuovo centrocampista da schierare sulla trequarti del campo ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Giovani Lo Celso del Tottenham dove è tornato dopo il prestito dello scorso anno al Villarreal.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Lo Celso con la Conference, Kouame verso il Belgio

Il Sottomarino giallo sarebbe interessato a riportarlo in Spagna ma l’aspetto fondamentale per convincere Lo Celso a cambiare maglia sarebbe quello di giocare le coppe europee e la Fiorentina deve ancora qualificarsi alla Conference Leauge dovendo appunto disputare i preliminari. Per aggiudicarselo la Fiorentina dovrà battere anche la concorrenza del Napoli, prossimo a cedere Fabian Ruiz al PSG, mentre secondo La Nazione la giornata di giovedì potrebbe essere decisiva perchè le parti trovino l’intesa con l’entourage dell’argentino ed i londinesi.

DIRETTA/ Betis Fiorentina (risultato finale 3-1): viola KO in Andalusia!

Calciomercato Fiorentina news, Nhaga piace pure alla Juventus

La Fiorentina è una delle società italiane più attente ai giovani di talento ed anche in questa finestra estiva di calciomercato segue con grande interesse un giocatore con queste caratteristiche. I toscani avrebbero infatti messo nel mirino il diciassettenne Serif Nhaga che lasciato il Porto potrebbe approdare a Firenze a parametro zero dopo l’offerta ricevuta. Tuttavia, le indiscrezioni rivelano che anche la Juventus gli avrebbe recapitato una proposta contrattuale e sulle sue tracce si registra la presenza pure di club della Liga spagnola e della Ligue 1.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic verso il rinnovo, il punto su Bajrami

© RIPRODUZIONE RISERVATA