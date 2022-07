CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Distanza per Dodò e concorrenza per Mertens

Calciomercato Fiorentina News, la distanza per arrivare a Dodò

In questa finestra di calciomercato estivo la Fiorentina punta rinforzare il proprio organico così da consegnare a mister Vincenzo Italiano una rosa in grado di ritagliarsi uno spazio importante sia in Italia che in Europa, visto appunto gli spareggi di Conference League a cui il club prenderà parte. Uno degli obiettivi individuati dai dirigenti della società toscana è Dodò, difensore ventitreenne brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Sotto contratto con gli arancioneri d’Ucraina fino al giugno del 2025, per Dodò i gigliati si sono mossi da diversi giorni e la trattativa è ormai entrata nel vivo. Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, lo stesso calciatore avrebbe già accettato di buon grado il trasferimento in Serie A ma bisogna definire i dettagli economici con lo Shakhtar che vorrebbe aggiudicarsi una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro proposti.

La difesa non è però il solo reparto in cui la Fiorentina vorrebbe migliorarsi in questa finestra di calciomercato. Se da una parte si fanno sempre più insistenti i rumors riguardanti Luka Jovic del Real Madrid, dall’altra i viola potrebbero accaparrarsi un calciatore che può vantare una grande esperienza nel nostro campionato e non solo, ovvero Dries Mertens. Rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Napoli, dove lui avrebbe voluto continuare a giocare, se la Fiorentina vorrà tesserarlo dovrà battere la concorrenza rappresentata dall’Anversa, squadra in cui gioca Nainggolan.

