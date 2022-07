CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò obiettivo concreto, visite mediche per Gollini

Calciomercato Fiorentina news, distanza minima per Dodò

In questi frenetici giorni di calciomercato estivo la Fiorentina sembra essere una delle società più attive. Concluse le trattative per Luka Jovic del Real Madrid ed anche per Rolando Mandragora del Torino, i dirigenti del club toscano si starebbero dedicando ora alla ricerca di un sostituto per Alvaro Odriozola, difensore rientrato al Real Madrid dopo il prestito dello scorso anno che gli ha portato 25 presenze ed una rete in Serie A con la maglia dei viola.

Il profilo individuato da Commisso ed i suoi uomini è quello di Dodò, ventitreenne di proprietà dello Shakhtar Donetsk con cui ha un contratto fino al giugno del 2025. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe in ogni caso vicina a raggiungere l’intesa con gli arancioneri vista l’offerta da 14 milioni di euro degli italiani e la richiesta da 16 milioni degli ucraini. In settimana potrebbe dunque arrivare la fumata bianca definitiva a conclusione della trattativa.

Aspettando di capire quando sarà possibile abbracciare anche Dodò, la Fiorentina ha completato un altro affare di calciomercato nella giornata di ieri. Stiamo parlando di Pierluigi Gollini, portiere rientrato all’Atalanta dopo il mancato riscatto da parte del Tottenham al termine del prestito della passata stagione. Secondo i rumors Gollini dovrebbe effettuare le visite mediche di rito tra oggi e domani per poi firmare il nuovo contratto che lo riporterà in viola avendo già giocato nel settore giovanile dei toscani.

