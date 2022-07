CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco Jovic dal Real, concorrenza per Praet

Calciomercato Fiorentina news, Jovic in arrivo dal Real Madrid

Se n’è parlato per diverse settimane ma ora manca solo l’ufficialità perchè Luka Jovic diventi un nuovo calciatore della Fiorentina in questa finestra di calciomercato estivo. Come emerso dalle indiscrezioni più recenti, il ventiquattrenne serbo dovrebbe ricevere una buonuscita dal Real Madrid, con cui ha un contratto fino al giugno del 2025 ma dove non ha saputo riconfermare quanto di buono mostrato invece con la maglia dell’Eintracht Francoforte, e liberarsi a titolo gratuito per approdare in Toscana dove dovrebbe firmare un contratto biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

Gli spagnoli hanno così voluto lasciar partire l’attaccante visto il rendimento al di sotto delle aspettative fornito al Bernabeu, dove l’anno passato ha collezionato solo una rete e tre assist vincenti in 19 presenze complessive tra campionato e coppe. Una volta conclusi i due anni in viola, lo stesso Jovic potrà decidere se liberarsi a parametro zero oppure esercitare l’opzione di rinnovo che gli garantirebbe un ingaggio da 5 milioni di euro per le due stagioni successive. Il Real avrà inoltre diritto al 50% dalla rivendita del giocatore se verrà ceduto entro i primi due anni di contratto.

Calciomercato Fiorentina news, anche il Torino vuole Praet

Detto di Jovic, i dirigenti della Fiorentina hanno messo nel mirino anche un altro centrocampista per questa sessione di calciomercato, ovvero Dennis Praet. Sotto contratto con il Leicester City fino al giugno del 2024, il ventottenne non è stato riscattato dal Torino al termine del prestito della passata stagione nonostante i granata siano pronti a battagliare con i viola per riaggiudicarselo. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’offerta dei gigliati sarebbe da 7 milioni di euro per aggiudicarsi definitivamente il belga, una proposta per ora più concretadi quella dei piemontesi che vorrebbero provare ad ottenere un nuovo prestito con obbligo di riscatto.

