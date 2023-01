CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco quanto vale Amrabat, pure i viola su Brekalo

Calciomercato Fiorentina news, il prezzo del marocchino Amrabat

La Fiorentina punta a riconfermarsi ad ottimi livelli nella seconda parte della stagione dopo quanto di buono fatto fino a novembre e per ottenere questo obiettivo i dirigenti stanno valutando alcune mosse da attuare in fase di calciomercato. Quel che è certo è in ogni caso l’interesse espresso dai grandi club europei nei confronti di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che ha attirato l’attenzione su di sè grazie alla fantastiche prestazioni offerte con la sua Nazionale al Mondiale in Qatar.

DIRETTA/ Fiorentina Lugano (risultato finale 6-1): rientro con gol per Castrovilli!

Il ventiseienne nato in Olanda sarebbe dunque finito nel mirino di importanti società straniere quali Liverpool e Tottenham in Inghilterra così come Barcellona ed Atletico Madrid in Spagna sebbene l’intenzione dei gigliati sia quella di trattenerlo o di ricavare comunque il più possibile dalla sua eventuale partenza. Per questa ragione, come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina non è intenzionata ad affrontare il discorso per meno di 50 milioni di euro.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LUGANO/ Sofyan Amrabat è l'assente di lusso

Calciomercato Fiorentina news, concorrenza del Monza per Brekalo

Detto della possibile partenza di Amrabat, per questa finestra di calciomercato invernale la Fiorentina ragiona pure su qualche innesto come ad esempio quello di Josip Brekalo, ventiquattrenne croato sotto contratto con il Torino. Stando alle indiscrezioni delle scorse ore, i viola potrebbero infatti duellare con il Monza, dato vicinissimo al giocatore un paio di giorni fa, per cercare di accaparrarsi il difensore ex Wolfsburg nato a Zagabria.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Fiorentina Lugano/ Diretta tv: chi giocherà l’amichevole?

© RIPRODUZIONE RISERVATA