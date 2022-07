CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Gollini ai dettagli, Kjaer per la difesa

Calciomercato Fiorentina news, Gollini sarà il nuovo portiere

La Fiorentina comincerà presto la stagione dovendo preparare anche gli spareggi di Conference League e per partire al meglio i dirigenti stanno lavorando in cerca di rinforzi da consegnare all’allenatore Vincenzo Italiano tramite la finesta di calciomercato estivo cominciata da un paio di giorni. Nello specifico, i viola sembrano essere ormai vicinissimi al tesseramento di Pierluigi Gollini come nuovo portiere avendo trovato l’intesa con l’Atalanta per il trasferimento del calciatore.

Reduce dal prestito poco fortunato in Premier League con il Tottenham, secondo le indiscrezioni più recenti Gollini passerà ai gigliati con la formula del prestito oneroso, fissato a 500 mila euro, con diritto di riscatto pattuito a 8 milioni di euro. Già nei giorni scorsi lo stesso ventisettenne aveva lanciato un indizio social che avvalorava il buon esito del suo approdo alla Fiorentina che trova così un giocatore su cui puntare dopo il rendimento non all’altezza fornito dagli uomini presenti in rosa durante l’anno passato.

Calciomercato Fiorentina news, in difesa piace Kjaer

Detto dell’estremo difensore, la Fiorentina vorrebbe però mettere mano anche al resto della difesa in questa sessione di calciomercato. A dimostrazione di ciò sono emersi nelle scorse ore molti rumors riguardanti l’interesse dei toscani nei confronti di Simon Kjaer, sotto contratto con il Milan fino al giugno del 2024. Il trentatreenne ha avuto modo di riassaggiare il terreno di gioco con la Nazionale danese dopo il grave infortunio patito nell’ultima stagione e sarebbe stato individuato come il possibile sostituto del serbo Nikola Milenkovic, finito nel mirino dell’Inter che sta per cedere Skriniar al PSG.

