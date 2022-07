CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Kjaer e Kumbulla nel mirino per la difesa dei viola

Calciomercato Fiorentina news, Kjaer e Kumbulla per il reparto arretrato

La Fiorentina è una delle società che si è mossa di più nel corso della prima parte di questa finestra estiva di calciomercato. Tuttavia il lavoro dei dirigenti dei viola non è affatto concluso e proseguono infatti a cercare nuovi innesti importanti che possano migliorare l’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano nella stagione che sta per cominciare ed uno dei reparti in cui vorrebbero mettere le mani è quello arretrato.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il nome più caldo sul taccuino dei toscani rimane quello di Simon Kjaer, accostato ormai da qualche settimana. Il difensore di proprietà del Milan ha un contratto valido fino al giugno del 2024 e lo scorso anno, a causa della rottura del legamento crociato, ha raccimolato appena 14 apparizioni tra campionato e Coppa Italia. Mentre mister Pioli riflette sul portare o meno il danese a Marsiglia per l’amichevole di domani contro l’Olympique, le indiscrezioni riportano che i rossoneri avrebbero aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Fiorentina news, le manovre estive dei toscani

Detto di Kjaer, la Fiorentina valuta anche un’altra alternativa per questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il profilo di Marash Kumbulla, ventiduenne albanese con cittadinanza italiana sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2025. Tenuto in grande considerazione dal tecnico José Mourinho, difficilmente Kumbulla lascerà la Capitale nell’immediato futuro proseguendo la sua carriera con i giallorossi.

