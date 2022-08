CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Kouame rimane coi viola e piace Lukoki del Nantes

Calciomercato Fiorentina news, Kouame non si muove da Firenze

La Fiorentina potrebbe ancora comibinare qualcosa in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Quello che sembra essere ormai certo però è la permanenza a Firenze di Christian Michael Kouakou Kouamé, a lungo chiacchierato come possibile calciatore in partenza dai viola. Il ventiquattrenne della Costa d’Avorio piaceva molto agli inglesi del Brighton ed all’Empoli, con cui si era ipotizzato un affare comprendente pure Zurkowski in azzurro e Nedim Bajrami alla corte di mister Italiano.

Attraverso i propri profili ufficiali sui social network, la Fiorentina ha però blindato Kouame postando una foto con il giocatore ed il patron Commisso seguita dalla didascalia: “Il saluto del presidente Rocco Commisso alla squadra prima della partenza di Udine. Un abbraccio particolare a Christian Kouamé, fortemente voluto a Firenze dallo stesso presidente.” Lo stesso Kouame ha sempre espresso la sua volontà di restare e sia il tecnico Italiano che il ds Pradè lo aveva elogiato in alcune recenti dichiarazioni a margine della sfida col Napoli.

La Fiorentina è da sempre una delle società che guarda con maggior attenzione ai giovani di prospettiva del panorama calcistico internazionale e questa finestra di calciomercato non fa certo eccezione. Secondo le indiscrezioni più recenti infatti, i viola avrebbero messo gli occhi sul diciottenne Edoly Lukoki Mateso, attualmente sotto contratto con il Nantes fino al giugno del 2024. Come riporta Calciomercato.com, i gigliati starebbero trattando con la società francese per aggiudicarsi il classe 2004 con la formula del prestito.

