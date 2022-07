CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ La deadline per Milenkovic, J. Galan tramite Dragowski

Calciomercato Fiorentina news, in attesa di offerte per Nikola Milenkovic

La Fiorentina è una delle societàche si è mossa meglio e di più in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Italiano in vista della stagione che sta per cominciare. Tuttavia, i viola devono anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei loro campioni ed in questo senso il nome di Nikola Milenkovic è stato accostato a diverse squadre nelle ultime settimane, con Inter e Juventus in pole position per accaparrarselo.

In scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, l’idea dei toscani sarebbe invece di continuare a puntare su Milenkovic per il proprio reparto arretrato arrivando ad offrirgli un rinnovo triennale da 3 milioni di euro d’ingaggio a stagione, come spiega il Corriere dello Sport,. La Fiorentina, che lo valuta non meno di 15 milioni di euro, attende offerte concrete per il serbo fino al 6 di agosto, data oltre la quale non sarà più disposta a trattare la cessione di Milenkovic.

In uscita la Fiorentina deve pensare anche al portiere Bartłomiej Drągowski in questi mesi di calciomercato. Il portiere della Nazionale polacca sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo, club in cui milita un giocatore che piace ai viola, ovvero Javi Galan. Come spiegato da Tuttomercatoweb.com, la cessione di Dragowski agli spagnoli potrebbe aprire la strada alla trattativa per portare Galan a Firenze, valutato non meno di 10 milioni di euro ma recentemente accostato pure al Barcellona.

