CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Lo Celso con la Conference, Kouame verso il Belgio

La Fiorentina prosegue la sua campagna di potenziamento in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo essersi mossa parecchio a luglio, la società viola vorrebbe aggiungere anche un nuovo trequartista all’organico di mister Vincenzo Italiano e l’obiettivo più caldo sarebbe Giovani Lo Celso, di proprietà del Tottenham. Stando alle indiscrezioni provenienti da La Nazione, i gigliati devono però fare i conti con la concorrenza del Villarreal.

L’aspetto decisivo perchè Lo Celso accetti la corte della Fiorentina sarebbe l’accesso alla Conference League, ricordando che i toscani devono ancora disputare i preliminari prima di avere la certezza di proseguire il loro cammino europeo in questa stagione. In alternativa rimane viva la pista che porterebbe a Firenze Nedim Bajrami dell’Empoli, per il quale si ipotizza anche l’inserimento nell’affare di una contropartita tecnica.

Calciomercato Fiorentina news, Kouame tornerebbe all’Anderlecht

In casa Fiorentina si pensa però anche a qualche cessione in questo agosto di calciomercato. Chi potrebbe lasciare Firenze è Christian Kouame, appena rientrato dal prestito all’Anderlecht dove lo scorso anno ha segnato 13 reti e fornito 10 assist vincenti in 36 presenze tra campionato e coppe. Intervistato da La Capitale, il ghanese Majeed Ashimeru ha parlato di come vorrebbe giocare di nuovo con Kouame in biancomalva: “Mi manca molto. Viveva a cinque minuti da me e siamo stati insieme tutto il tempo. Rimarremo in contatto. Gli ho già detto che non ha scelta: deve tornare. È casa sua qui, i fan lo adorano. Gli manca anche l’Anderlecht, ne parliamo spesso.”

