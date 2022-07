CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ L’ultima settimana per Milenkovic, Lecce su Nastasic

Calciomercato Fiorentina news, Milenkovic ancora in bilico per sei giorni

La Fiorentina è una delle squadre che si è mossa di più e meglio in questo primo mese di calciomercato estivo. I dirigenti viola hanno consegnato a mister Vincenzo Italiano diversi rinforzi utili ma c’è un calciatore il cui futuro è in bilico da diverse settimane, ovvero Nikola Milenkovic. Il serbo ha un altro anno di contratto con i toscani, che potrebbe quindi salutare a parametro zero ad inizio luglio del 2023, ed i vertici del club, come dichiarato da Joe Barone, non hanno mai nascosto di volerlo trattenere prolungando il rapporto tra le parti.

DIRETTA/ Fiorentina Galatasaray (risultato 0-0) streaming video tv: in campo!

Tuttavia, l’interesse dell’Inter rimane sempre vivo per il ventiquattrenne dopo non essere riusciti ad aggiudicarsi Gleison Bremer dal Torino. La richiesta per il cartellino di Milenkovic resta di 15 milioni di euro e, come ricorda il Corriere dello Sport, la Fiorentina attenderà offerte congrue solamente fino al 6 agosto, ovvero questo sabato, prima di togliere il calciatore definitivamente dal mercato con la consapevolezza di non avere più molto tempo per rimpiazzarlo a causa dell’imminente inizio degli impegni ufficiali.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Kjaer e Kumbulla nel mirino per la difesa dei viola

Calciomercato Fiorentina news, il Lecce ci prova per Nastasic

Il serbo Milenkovic potrebbe non essere l’unico difensore centrale che la Fiorentina cederà in questa finestra di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Lecce avrebbe infatti messo gli occhi su Matija Nastasic, sotto contratto con i viola fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare. Lo scorso anno Nastasic a causa di un problema ad un polpaccio è stato capace di collezionare appena sei presenze in totale tra campionato e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Pulgar e Rasmussen vicinissimi all'addio ai viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA