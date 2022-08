CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Milenkovic verso il rinnovo, il punto su Bajrami

Calciomercato Fiorentina news, Milenkovic può rinnovare coi viola

La Fiorentina è senz’altro una delle società che si è mossa di più e meglio in avvio di sessione estiva di calciomercato. I viola sono però alle prese con il tormentone legato alla permanenza di Nikola Milenkovic, difensore centrale con il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. Il serbo è finito da tempo nel mirino di due squadre importanti del nostro campionato come l’Inter e la Juventus sebbene nessuna delle due abbia sin qui mai affondato il colpo.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, come riporta La Gazzetta dello Sport, il ventiquattrenne originario di Belgrado dovrebbe rimanere a Firenze e prolungare il suo contratto con i gigliati, i quali avevano posto il 6 di agosto come deadline per riflettere su eventuali offerte congrue alla valutazione da 15 milioni di euro effettuata. Stando al Corriere Fiorentino, Milenkovic non avrebbe inoltre accettato la proposta del Siviglia poichè non interessato ad un’avventura con i biancorossi spagnoli.

Calciomercato Fiorentina news, Bajrami e la situazione Lo Celso

A centrocampo la Fiorentina vorrebbe aggiungere un nuovo elemento entro la chiusura della finestra estiva di calciomercato. Per mister Vincenzo Italiano sarebbe utile avere un trequartista da sfruttare nel corso della stagione ed il nome preferito sarebbe quello di Nedim Bajrami dell’Empoli che però non sembra voler lasciare partire il calciatore a cuor leggero, rinunciando pure ad eventuali contropartite tecniche. Il ventiseienne argentino Giovanni Lo Celso del Tottenham avrebbe invece preso tempo poichè preferirebbe trasferirsi in una squadra che giochi le Coppe Europee e la Fiorentina deve ancora affrontare i preliminari di Conference League in questo senso.

