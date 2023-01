CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Nico Gonzalez vicino al Leicester, Brekalo per giugno

Calciomercato Fiorentina news, Nico Gonzalez ad un passo dal Leicester City

La Fiorentina, oltre a ragionare sulle operazioni in entrata ed in uscita da effettuare in questi giorni di calciomercato invernale, deve anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club europei nei confronti dei suoi campioni. Nelle scorse ore in questo senso si è fatto sempre più insistente l’interesse del Leicester City nei confronti di Nico Gonzalez, ventiquattrenne argentino sotto contratto con i viola fino al 30 giugno del 2026.

CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS/ Ufficiale Jaime Baez ed ora tentativo per Vignato

L’offerta presentata dalla società inglese per aggiudicarsi il sudamericano Nicolas Gonzalez sarebbe da 34 milioni di euro e, secondo le indiscrezioni più recenti, lo stesso calciatore starebbe spingendo per ottenere la cessione e trasferirsi per giocare in Premier League. Nonostante le rassicurazioni riguardo alla permanenza dell’ala sinistra da parte del patron Commisso, che aveva sottolineato in maniera positiva come i suoi tesserati ricevessero offerte, Gonzalez sembra sempre più vicino alle Foxes.

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 1-0): Barak regala i quarti di finale

Calciomercato Fiorentina news, Brekalo in estate per sostituirlo

Se la partenza di Gonzalez sarà effettivamente confermata, allora la Fiorentina tornerà ad operare sul calciomercato in cerca di un sostituto. Il nome più caldo in questo senso parrebbe essere quello del croato Josip Brekalo, già passato lo scorso anno con la maglia del Torino, di proprietà del Wolfsburg e nel mirino anche del Monza. Altri profili interessanti per sopperire all’eventuale addio di Nico Gonzalez sono quelli di Abdelhamid Sabiri, valutato 6-7 milioni di euro come riporta Calciomercato.com, della Sampdoria e Jérémie Boga che l’Atalanta lascerebbe tuttavia partire solo in caso di un’offerta davvero importante.

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria/ Quote, chi gioca davanti? (Coppa Italia)

Calciomercato Fiorentina news, le parole di mister Vincenzo Italiano

Nel frattempo la Fiorentina ha passato il turno in Coppa Italia ieri sera battendo al Franchi la Sampdoria ed in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato di alcuni suoi giocatori chiacchierati in fase di calciomercato spiegando: “Gonzalez ha pochi minuti nelle gambe, pochissimi. Come detto nel pre-gara in questo momento è da partita in corso. Bisogna accelerare soprattutto in allenamento. Se vogliamo e vuole innalzare la condizione, deve farlo lì. Cercheremo di aiutarlo. Su Cabral è un problema muscolare, non so se lungo o breve. Vediamo, sarà da valutare bene. All’inizio dell’anno ho detto a Terzic che gli avrei dato sicuramente molti più minuti, è in competizione col capitano della Fiorentina e abbiamo tanti impegni. Il ragazzo è serio e si identifica quando è chiamato in causa. Tutto a posto, per quanto riguarda il mercato è tutto fermo. Le voci che vengono fuori sono solo voci”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA