CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Non solo Bajrami, nel mezzo spunta pure Vranckx

Calciomercato Fiorentina news, Vranckx e Bajrami per il centrocampo

In questi frenetici giorni di calciomercato estivo la Fiorentina punta ad inserire ancora nuovi elementi all’organico a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la stagione appena cominciata. L’obiettivo dei viola sembrerebbe quello di potenziare il centrocampo dove sulla trequarti piace molto Nedim Bajrami dell’Empoli, squadra in cui potrebbe tornare invece Szymon Zurkowski in uno scambio tra i due calciatori.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, in mediana piace molto pure Aster Vranckx, attualmente sotto contratto con il Wolfsburg fino al giugno del 2025. Stando a Tuttomercatoweb.com, il diciannovenne belga potrebbe essere utile in attesa di recuperare completamente Castrovilli. Nella passata stagione con i tedeschi Vranckx è stato in grado di collezionare 28 presenze tra campionato e coppa, impreziosite pure da due reti messe a segno in Bundesliga.

Calciomercato Fiorentina news: Kokorin, Kouame e Benassi in partenza

Al fine di far posto a nuovi innesti, la Fiorentina deve però ragionare anche su alcune cessioni per questo agosto di calciomercato estivo. Come riporta Sara Meini su Twitter, i viola starebbero pensando di trovare una nuova sistemazione a Christian Kouame, nel mirino di Bologna ed Empoli, Marco Benassi, che piace allo Spezia probabilmente nell’ottica di rimpiazzare Maggiore, ed Aleksandr Kokorin, che potrebbe restare fino a gennaio.

