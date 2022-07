CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Più Bajrami che Lo Celso, concorrenza per Schuurs

Calciomercato Fiorentina news, Bajrami più fattibile di Lo Celso

La Fiorentina è una delle squadre che si è mossa di più in questo luglio di calciomercato estivo. I gigliati hanno messo a segno diversi nuovi acquisti ed il lavoro dei dirigenti della società toscana non sembra affatto essere concluso. I viola cercano infatti un nuovo trequartista da consegnare a mister Italiano così da affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare ed il nome più caldo sembrava essere quello di Giovani Lo Celso, di proprietà del Tottenham.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i londinesi avrebbero respinto l’assalto della Fiorentina nei confronti del ventiseienne argentino, rispedendo al mittente la proposta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Per questa ragione i toscani starebbero continuando a monitorare la situazione di Nedim Bajrami dell’Empoli e non è da escludere la possibilità che si possa tentare uno scambio con Szymon Zurkowski, che sta facendo bene in ritiro, per aggiudicarselo.

Calciomercato Fiorentina news, altri due club italiani interessati a Schuurs

La Fiorentina in questa finestra di calciomercato potrebbe perdere Nikola Milenkovic. Il centrale serbo piace molto all’Inter specialmente dopo che la Juventus si è accaparrata Gleison Bremer dal Torino e per questo motivo i viola starebbero valutando il profilo di Perr Schuurs dell’Ajax al fine di sostituirlo al meglio. Tuttavia, secondo i rumors, sulle tracce di Schuurs si segnala la presenza di altri due club di Serie A come il Bologna ed il Torino.

