CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Pradè: “Kouame da valutare”, Italiano: “Bene Jovic”

La Fiorentina continua a sistemare la sua rosa in questo agosto di calciomercato dopo aver esordito bene in campionato ottenendo una vittoria per 3 a 2 sulla Cremonese. Al termine della sfida, il direttore sportivo Daniele Pradé ha parlato ai canali ufficiali del club viola commentando anche alcuni giocatori chiacchierati sul mercato: “L’importante era vincere, la squadra a tratti è stata dirompente: abbiamo tirato 18 volte, 14 nello specchio. Prendiamo le cose buone. Abbiamo avuto diversi acciaccati come Igor, Duncan e Nico Gonzalez, senza dimenticare l’affaticamento di Ikoné. Chi ha giocato ha fatto bene, Benassi ha fatto un’ottima gara, mi dispiace che ci sia stato qualche fischio per l’errore che ha fatto. Koaume è stato devastante, sono contentissimo per lui: ragazzo serio che mette l’anima in campo, ha fatto un ritiro eccezionale. Dobbiamo valutare bene insieme a lui il suo futuro. Ha fatto una grande gara, di sostanza. Il fatto di andare all’estero gli ha fatto molto bene.”

Anche il tecnico dei toscani Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “Per come si era messa, è stata una vittoria più difficile del previsto, faccio i complimenti a Kouame per la giocata sull’assist e pure a Benassi. Nel primo tempo siamo stati bravi, nel secondo ci siamo complicati la vita in superiorità numerica. Comunque sono scese in campo due squadre che hanno dato l’anima ed è stata una bella partita. Jovic benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo in campo per continuare a dargli minuti e far crescere una sua condizione fisica non ancora al 100%. Sono felice, un attaccante deve fare gol, ha lavorato benissimo legando il gioco anche nel primo tempo. Poteva segnare anche 2 o 3 gol. Kouame è stata una scelta ponderata, nel senso che da inizio ritiro spesso l’ho utilizzato come esterno, quindi ho scelto di riproporlo lì. Benassi ha la qualità di fare il terzino e in una gara in cui pensavo potessimo avere il dominio ci può stare. Penso che se si riesce a coinvolgere tutti, questo possa diventare un’arma decisiva per noi.”

Calciomercato Fiorentina news, niente da fare per Lo Celso

La Fiorentina vorrebbe aggiungere ancora qualcosa al suo organico in questa fase finale del calciomercato estivo. A centrocampo servirebbe un nuovo trequartista su cui puntare nel corso della stagione ed uno dei nomi più caldi sembrava essere quello di Giovani Lo Celso del Tottenham. Tuttavia, nelle scorse ore è stata ufficializzata la sua cessione al Villarreal, squadra in cui aveva già giocato per parte della scorsa stagione. A questo punto rimane invece ancora in piedi la pista che porterebbe Nedim Bajrami a Firenze dall’Empoli sempre per quella zona del campo.

