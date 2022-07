CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Preso Dodô, visite per Jovic e piace Luis Alberto

Calciomercato Fiorentina news, affare concluso per Dodô

La Fiorentina è senza dubbio una delle società più attente in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. I viola, che dovranno affrontare gli spareggi di Conference League, vogliono consegnare a mister Vincenzo Italiano un organico altamente competitivo che possa eguagliare ed anche migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno e, per raggiungere questo obiettivo, si sono assicurati un nuovo difensore come Dodô.

In arrivo dallo Shakhtar Donetsk, per il brasiliano i gigliati verseranno nelle casse degli ucraini 14,5 milioni di euro ed ora si attende soltanto l’ufficialità del trasferimento. Nel frattempo la Fiorentina sta completando il tesseramento di Luka Jovic, sbarcato in Italia verso mezzogiorno ed alle prese con le visite mediche di rito avendo raggiunto l’intesa con il Real Madrid per la formula e le cifre di questo importante trasferimento.

Calciomercato Fiorentina news, Luis Alberto nel mirino

Detto di Dodô e di Jovic, la Fiorentina non sembra avere alcun tipo di freno in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. A centrocampo infatti piace molto anche il profilo di Luis Alberto, sotto contratto con la Lazio fino al giugno del 2025. La trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice vista la presenza del Siviglia, altro club sulle tracce dello spagnolo, e la richiesta biancoceleste sebbene il calciatore non sia in ogni caso uno degli elementi fondamentali per mister Sarri.

