CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Si tratta per chiudere Barak, rinnovo vicino per Sene

In casa Fiorentina i dirigenti continuano a cercare nuovi innesti in questi frenetici giorni di calciomercato estivo da consegnare a mister Vincenzo Italiano così da poter affrontare nel migliore dei modi tutti gli impegni ufficiali nel corso della stagione appena cominciata. Nello specifico, i viola vogliono aggiungere alla rosa un altro trequartista e, dopo aver seguito a lungo Nedim Bajrami dell’Empoli, sarebbero invece ormai ad un passo dall’acquisto di Antonin Barak.

Sotto contratto con l’Hellas Verona fino al giugno del 2024, secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com i toscani avrebbero offerto 2 milioni di prestito oneroso con 12 milioni di diritto di riscatto per il cartellino del ventisettenne ceco. I veneti potrebbero chiedere l’inserimento di ulteriori bonus per concludere l’affare che dovrebbe in ogni caso andare in porto entro la giornata di martedì, ovvero quando sarà terminata la seconda giornata di campionato.

Calciomercato Fiorentina news, rinnovo per il diciasettenne Fallou Sene

La Fiorentina è da sempre una delle società più attente ai giovani di prospettiva ed anche in questa finestra estiva di calciomercato i gigliati sembrano in grado di riconfermare questa tradizione. Stando a quanto rivelato dalla redazione di fiorentinanews.com, i viola starebbero per rinnovare il contratto di Fallou Sene, diciasettenne in scadenza nel giugno del 2023 e quindi al termine della stagione appena cominciata. Lo scorso anno Sene tra l’Under 18 e la Primavera della Fiorentina ha segnato addirittura 27 reti e fornito 4 assist vincenti per i suoi compagni in 36 presenze totali.

