CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Jovic, per la difesa seguiti Acerbi e Kjaer

La Fiorentina è senz’altro una delle società più scatenate in questa settimana della sessione di calciomercato estivo. I gigliati si sono aggiudicati Dodò per completare la difesa ma l’esterno potrebbe presto avere compagnia specialmente nel caso in cui dovesse essere confermata la partenza di Nikola Milenkovic, nel mirino di alcuni importanti club tra cui l’Inter che potrebbe aver bisogno di rimpiazzare Milan Skriniar, seguito con insistenza dal Paris Saint-Germain.

I nomi più gettonati in questo senso rimangono quelli di Francesco Acerbi della Lazio e di Simon Kjaer del Milan. Il danese sembra essere ritenuto un elemento fondamentale per l’organico e lo spogliatoio rossonero dopo aver recuperato dal brutto infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box per lungo tempo mentre il discorso è molto diverso per Acerbi: il rapporto che lega il trentaquattrenne Campione d’Europa ai biancocelesti si è incrinato irrimediabilmente ed il giocatore sarebbe ben felice di vivere un’avventura altrove.

Intanto la Fiorentina ha completato un’importante operazione di calciomercato aggiudicandosi Luka Jovic dal Real Madrid. Sul sito del club viola si può leggere il comunicato emesso nella serata di ieri: ” La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Jovic dal Real Madrid CF. Jovic, nato a Bijeljina (Bosnia) il 23 dicembre 1997, è cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa Belgrado e, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie del Benfica, dell’ Eintracht Francoforte e del Real Madrid mettendo a segno 60 gol in tutte le principali competizioni. Il nuovo attaccante viola annovera nel suo palmarès una Champions League, due Campionati Spagnoli, due Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Germania ed ha vestito in 26 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Serba segnando 9 gol.”

