Il calciomercato Fiorentina è uno dei più attivi della Serie A e procede a lunghe falcate alla ricerca della completezza di una rosa che sarà affidata interamente a Raffaele Palladino per provare a centrare la tanto ricercata Europa League e la vittoria di un trofeo. Per migliorare i risultati ottenuti con Vincenzo Italiano, Commisso sta provando ad imbastire una trattativa anche per Albert Gudmundsson che arriva da una stagione da numeri clamorosi con il Genoa e potrebbe aggiungere altra qualità ad una trequarti viola già ben fornita.

La trattativa si è aperta in questi giorni con il calciomercato Fiorentina che ha messo sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Si parla solo di prestito con diritto di riscatto perché il calciatore islandese è impegnato in un processo che lo vede indagato per molestie sessuali ma che lo ha visto assolto in primo grado ed attende un altro a dicembre che definirà la situazione.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, CHIUSA LA TRATTATIVA PER TANNER TESSMANN

Se continua la ricerca del nuovo trequartista sembra essere giunta al termine quella per il centrocampista con il calciomercato Fiorentina che ha finalmente trovato l’accordo con il Venezia per l’acquisto di Tanner Tessmann che è al momento impegnato alle Olimpiadi di Parigi con gli Stati Uniti.

La base dell’accordo è quella di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro (bonus compresi) ed un contratto di 1,2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Con Tanner Tessmann, Raffaele Palladino trova il suo centrocampista dinamico in grado di fare al meglio le due fasi e portare soprattutto nuova pericolosità offensiva alla sua manovra così come faceva con Matteo Pessina nel Monza accompagnando i trequartisti con inserimenti in area di rigore.

